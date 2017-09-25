Рейтинг WTA. Павлюченкова стала второй ракеткой России
По результатам прошедшей недели финалистка турнира в Токио Анастасия Павлюченкова стала второй ракеткой России.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 25 сентября 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|6115
|2 (2)
|Симона Халеп (Румыния)
|5965
|3 (3)
|Элина Свитолина (Украина)
|5640
|4 (4)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5520
|5 (5)
|Винус Уильямс (США)
|4756
|6 (6)
|Каролин Возняцки (Дания)
|4640
|7 (7)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|4520
|8 (8)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4410
|9 (9)
|Доминика Цибулкова (Словакия)
|3810
|10 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3781
|19 (23)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2190
|21 (19)
|Елена Веснина (Россия)
|2140
|31 (32)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1625
|35 (35)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1475
|58 (71)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|990
|64 (58)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|882
|69 (75)
|Екатерина Александрова (Россия)
|813
|84 (94)
|Евгения Родина (Россия)
|752
|104 (103)
|Мария Шарапова (Россия)
|605
|200 (199)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|270
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