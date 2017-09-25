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    Рейтинг WTA. Павлюченкова стала второй ракеткой России

    Теги Светлана Кузнецова Винус Уильямс рейтинги Анастасия Павлюченкова WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Доминика Цибулкова Йоханна Конта Каролина Плишкова Элина Свитолина Гарбинье Мугуруса Алена Остапенко

    По результатам прошедшей недели финалистка турнира в Токио Анастасия Павлюченкова стала второй ракеткой России.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 25 сентября 2017

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6115
    2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5965
    3 (3) Элина Свитолина (Украина) 5640
    4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5520
    5 (5) Винус Уильямс (США) 4756
    6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4640
    7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4520
    8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4410
    9 (9) Доминика Цибулкова (Словакия) 3810
    10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3781
    19 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2190
    21 (19) Елена Веснина (Россия) 2140
    31 (32) Дарья Касаткина (Россия) 1625
    35 (35) Екатерина Макарова (Россия) 1475
    58 (71) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 990
    64 (58) Наталья Вихлянцева (Россия) 882
    69 (75) Екатерина Александрова (Россия) 813
    84 (94) Евгения Родина (Россия) 752
    104 (103) Мария Шарапова (Россия) 605
    200 (199) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

     

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