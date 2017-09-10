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    Мэдисон Киз: «Конечно, пойду праздновать вместе со Слоун. Она купит мне выпить – очень много»

    Теги US Open WTA Слоун Стивенс Мэдисон Киз

    Американка Мэдисон Киз рассказала о своих отношениях со Слоун Стивенс, которой проиграла в финале US Open (3:6, 0:6).

    - Можете прокомментировать тот момент, когда после матча она подошла к вашему стулу?

    – Мы друг друга уже очень давно знаем и столько всего пережили, что хотели разделить этот момент. Было невероятно здорово пережить первый финал «Большого шлема» вместе с близкой подругой, для которой это тоже первый финал.

    - Как бы вы описали тот путь, который Слоун проделала в этом году? От травмы и операции до победы на US Open.

    – Она совершила просто невероятные вещи. Сейчас она показывает прекрасную игру, и то, что она выдала такую серию после длинного перерыва – это просто потрясающе.

    Слоун всегда была талантливой. Думаю, такой длинный перерыв помог ей понять, как сильно она любит теннис, так что в некотором смысле это было лучшим, что с ней случилось.

    Я за нее очень рада. Надеюсь, мы с ней разыграем еще много финалов «Шлемов».

    - Вы сегодня пойдете праздновать вместе с ней?

    – Конечно – 1000%. Она купит мне выпить – очень много. (Смех).

    - Чем она будет вас угощать?

    – Посмотрим. Возможно, мы поэкспериментируем (улыбается).

    - А вас уже пригласили, или же вы таким образом намекаете?

    – Нет, меня пригласили. Намекаю я на то, что она мне завтра должна сумку купить или что-то такое (улыбается).

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