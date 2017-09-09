На мужских «Больших шлемах» в этом году только один финалист был младше 30 лет

В финал US Open вышли 31-летние Кевин Андерсон и Рафаэль Надаль.

В этом году на четырех мужских «Больших шлемах» только один финалист был младше 30 лет – 28-летний Марин Чилич на «Уимблдоне». Он свой финал проиграл 35-летнему Роджеру Федереру.

На «Ролан Гаррос» 31-летний Надаль обыграл 32-летнего Стэна Вавринку, а на Australian Open 35-летний Федерер победил тогда еще 30-летнего Надаля.