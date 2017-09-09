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    На мужских «Больших шлемах» в этом году только один финалист был младше 30 лет

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Марин Чилич Кевин Андерсон

    В финал US Open вышли 31-летние Кевин Андерсон и Рафаэль Надаль.

    В этом году на четырех мужских «Больших шлемах» только один финалист был младше 30 лет – 28-летний Марин Чилич на «Уимблдоне». Он свой финал проиграл 35-летнему Роджеру Федереру.

    На «Ролан Гаррос» 31-летний Надаль обыграл 32-летнего Стэна Вавринку, а на Australian Open 35-летний Федерер победил тогда еще 30-летнего Надаля.

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