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    Касаткина впервые вышла во вторую неделю «Шлема»

    Теги US Open WTA Дарья Касаткина Алена Остапенко

    38-я ракетка мира 20-летняя Дарья Касаткина, в третьем круге US Open обыгравшая чемпионку «Ролан Гаррос» Алену Остапенко (12) 6:3, 6:2, впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема».

    Касаткина, весной обыгравшая Остапенко в финале турнира в Чарльстоне, проиграла три первых гейма матча (две свои подачи), после чего взяла 11. Она выполнила 11 ударов навылет при 13 невынужденных ошибках, а Остапенко, испытывавшая физические проблемы, – 23 при 38.

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