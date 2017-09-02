Касаткина впервые вышла во вторую неделю «Шлема»

38-я ракетка мира 20-летняя Дарья Касаткина, в третьем круге US Open обыгравшая чемпионку «Ролан Гаррос» Алену Остапенко (12) 6:3, 6:2, впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема».

Касаткина, весной обыгравшая Остапенко в финале турнира в Чарльстоне, проиграла три первых гейма матча (две свои подачи), после чего взяла 11. Она выполнила 11 ударов навылет при 13 невынужденных ошибках, а Остапенко, испытывавшая физические проблемы, – 23 при 38.