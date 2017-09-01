Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Макарова – 4-я среди действующих теннисисток по победам над игроками Топ-10 на «Шлемах»

    Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Винус Уильямс US Open WTA Екатерина Макарова статистика

    Россиянка Екатерина Макарова, которой в третьем круге US Open предстоит сыграть с испанкой Карлой Суарес-Наварро, занимает четвертое место по количеству побед над игроками Топ-10 на «Больших шлемах» среди действующих теннисисток.

    Победа над Каролин Возняцки во втором круге стала для 29-летней россиянки 11-й в матчах с соперницами из Топ-10 на «Шлемах».

    Обходят Макарову только Мария Шарапова (20), Винус Уильямс (37) и Серена Уильямс (56).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться