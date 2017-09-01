Макарова – 4-я среди действующих теннисисток по победам над игроками Топ-10 на «Шлемах»
Россиянка Екатерина Макарова, которой в третьем круге US Open предстоит сыграть с испанкой Карлой Суарес-Наварро, занимает четвертое место по количеству побед над игроками Топ-10 на «Больших шлемах» среди действующих теннисисток.
Победа над Каролин Возняцки во втором круге стала для 29-летней россиянки 11-й в матчах с соперницами из Топ-10 на «Шлемах».
Обходят Макарову только Мария Шарапова (20), Винус Уильямс (37) и Серена Уильямс (56).
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