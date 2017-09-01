Гаврилова и Роджерс сыграли самый длинный женский матч US Open – 3 часа 33 минуты

Чемпионка турнира в Нью-Хейвене Дарья Гаврилова, во втором круге US Open проигравшая Шелби Роджерс (6:7, 6:4, 6:7), прокомментировала установленный ими рекорд продолжительности для женского матча на турнире – 3 часа 33 минуты.

Предыдущий рекорд составлял 3 часа 23 минуты и был установлен два года назад в матче Йоханны Конты и Гарбинье Мугурусы (7:6, 6:7, 6:2).

«Отыграла три с половиной часа, а без толку. Но это не неожиданность. Рано или поздно я должна была поучаствовать в каком-то рекорде по продолжительности матча.

Обычно после тяжелых поражений я не хочу делать никакие процедуры и сразу еду в гостиницу. Но сегодня я сделала все, что нужно, потому что очень мотивирована на остаток сезона. Хочу прибавить и квалифицироваться на итоговый в Чжухае», – сказала Гаврилова.