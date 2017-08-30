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    Федерер в четвертый раз играл пять сетов в первом круге «Шлема»

    Теги Роджер Федерер US Open ATP Фрэнсис Тиафу

    19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер в первом круге US Open победил американца Фрэнсиса Тиафу (4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4).

    Швейцарец лишь в четвертый раз в карьере отыграл пять сетов в стартовом раунде «Шлема».

    В 1999 году на «Уимблдоне» Федерер в пяти партиях проиграл Иржи Новаку, в 2000 году на US Open Роджер обыграл Петера Вессела, а в 2010 году на «Уимблдоне» – Алехандро Фалью.

    По ходу матча с Тиафу швейцарец сделал 41 виннерс и 56 невынужденных ошибок, его соперник – 23 удара навылет и 49 ошибок.

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