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    Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира! Все подробности важной победы — в приложении «Теннис+»

    Теги Мария Шарапова Рафаэль Надаль Новак Джокович US Open

    Шарапова вернулась! Россиянка провела свой лучший матч после 18-месячной дисквалификации, обыграв Симону Халеп на US Open.

    Все подробности этого матча, календарь матчей Шараповой, новости и интервью вы найдете в приложении «Теннис+».

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