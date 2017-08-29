Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира! Все подробности важной победы — в приложении «Теннис+»
Шарапова вернулась! Россиянка провела свой лучший матч после 18-месячной дисквалификации, обыграв Симону Халеп на US Open.
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