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    Григор Димитров: «Каждый раз, когда с Лопесом встречаемся в душе, прошу его показать икры»

    Теги фото Фелисиано Лопес ATP Григор Димитров

    11-я ракетка мира Григор Димитров после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати выбрал самого привлекательного коллегу.

    Многие считают вас самым привлекательным теннисистом – возможно, в истории. А кого таковым считаете вы сами? Если себя, то ничего страшного.

    – Вы мне кажетесь очень привлекательным, когда говорите такое. (Улыбается.) Так, дайте подумать. Трудный вопрос. Давайте, что ли, о женщинах поговорим. А то о мужчинах как-то... Вы меня застали врасплох. Дайте какую-нибудь подсказку, что ли. Хоть какую.

    Ладно, давайте про женщин.

    – Ну нет. Мы договорились, что этот вопрос будет последним, так что я отвечу на него.

    В общем, я за Фели Лопеса. Он всегда очень мне нравился. Реально. Он всегда в порядке: в форме, длинные волосы, борода.

    Я ему постоянно говорю: вот бы мне твои ноги. У него такие икры. Каждый раз, когда мы встречаемся в душе, я его прошу показать икры. А он только смеется.

    Так что вот мой ответ. Конечно, есть и другие симпатичные ребята, но мне первым в голову пришел Фели».

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