Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Киргиос обыграл Надаля, Феррер – Тима

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Ник Киргиос во второй раз обыграл Рафаэля Надаля (1).

Western & Southern Open

Цинциннати, США

14 – 20 августа 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал