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    Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Киргиос обыграл Надаля, Феррер – Тима

    Теги результаты ATP Western & Southern Open

    В четвертьфинале турнира в Цинциннати Ник Киргиос во второй раз обыграл Рафаэля Надаля (1).

    Western & Southern Open

    Цинциннати, США

    14 – 20 августа 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 973 120 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Ник Киргиос (Австралия) Рафаэль Надаль (Испания)
    6:27:5
    Дата проведения
    19 августа, 02.44
    Онлайн матча

     

    Давид Феррер (Испания) Доминик Тим (Австрия)
    6:36:3
    Дата проведения
    19 августа, 00.15
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Ючи Сугита (Япония)
    6:26:1
    Дата проведения
    18 августа, 21.18
    Онлайн матча

     

    Джон Изнер (США) Джаред Дональдсон (США)
    7:67:5
    Дата проведения
    18 августа, 22.28
    Онлайн матча

     

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