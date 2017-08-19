Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Киргиос обыграл Надаля, Феррер – Тима
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Ник Киргиос во второй раз обыграл Рафаэля Надаля (1).
Western & Southern Open
Цинциннати, США
14 – 20 августа 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 973 120 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 19 августа, 02.44
- Дата проведения
- 19 августа, 00.15
- Дата проведения
- 18 августа, 21.18
- Дата проведения
- 18 августа, 22.28
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