В первом круге турнира в Цинциннати Шарапова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» Остапенко

Прошла жеребьевка стартующего на следующей неделе женского турнира в Цинциннати. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, получившая wild card в основную сетку, в первом круге сыграет с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» 20-летней Аленой Остапенко (12).

Светлана Кузнецова (8) начнет турнир со второго круга, Елена Веснина в первом раунде встретится с француженкой Каролин Гарсия, Анастасия Павлюченкова – с украинкой Лесей Цуренко, а Екатерина Макарова – с чешкой Барборой Стрыцовой. Дарья Касаткина начнет турнир матчем против теннисистки, прошедшей квалификацию.

Полностью сетку смотрите здесь.