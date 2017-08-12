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    В первом круге турнира в Цинциннати Шарапова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» Остапенко

    Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Елена Веснина Анастасия Павлюченкова WTA Екатерина Макарова Барбора Стрыцова Леся Цуренко Western & Southern Open Каролин Гарсия Дарья Касаткина Алена Остапенко

    Прошла жеребьевка стартующего на следующей неделе женского турнира в Цинциннати. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, получившая wild card в основную сетку, в первом круге сыграет с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» 20-летней Аленой Остапенко (12).

    Светлана Кузнецова (8) начнет турнир со второго круга, Елена Веснина в первом раунде встретится с француженкой Каролин Гарсия, Анастасия Павлюченкова – с украинкой Лесей Цуренко, а Екатерина Макарова – с чешкой Барборой Стрыцовой. Дарья Касаткина начнет турнир матчем против теннисистки, прошедшей квалификацию.

    Полностью сетку смотрите здесь.

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