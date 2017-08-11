Монреаль (АТР). 1/4 финала. Федерер сыграет с Баутиста-Агутом, Шаповалов встретится с Маннарино

В четвертьфинале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

Coupe Rogers

Монреаль, Канада

7 – 13 августа 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 917 120 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал