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    Монреаль (АТР). 1/4 финала. Федерер сыграет с Баутиста-Агутом, Шаповалов встретится с Маннарино

    Теги результаты ATP Rogers Cup

    В четвертьфинале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

    Coupe Rogers

    Монреаль, Канада

    7 – 13 августа 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 917 120 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Денис Шаповалов (Канада) Адриан Маннарино (Франция)
    Дата проведения
    12 августа, 16.00
    Онлайн матча

     

    Александр Зверев (Германия) Кевин Андерсон (ЮАР)
    Дата проведения
    12 августа, 01.00
    Онлайн матча

     

    Робин Хаасе (Голландия) Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)
    Дата проведения
    11 августа, 17.30
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    11 августа, 19.30
    Онлайн матча

     

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