Монреаль (АТР). 1/4 финала. Федерер сыграет с Баутиста-Агутом, Шаповалов встретится с Маннарино
В четвертьфинале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.
Coupe Rogers
Монреаль, Канада
7 – 13 августа 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 917 120 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 12 августа, 16.00
- Дата проведения
- 12 августа, 01.00
- Дата проведения
- 11 августа, 17.30
- Дата проведения
- 11 августа, 19.30
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