Чемпионка парного «Уимблдона» Екатерина Макарова (7), в финале одиночного турнира в Вашингтоне обыгравшая Юлию Гергес (4) 3:6, 7:6, 6:0, в третьем матче подряд отыграла дефицит в сет и выиграла третий титул в карьере (первый – за три с лишним года).

«Каждый год, что я приезжаю сюда, мне тут очень нравится, и я всегда мечтала победить здесь. Очень рада, что мне это удалось.

На этой неделе я без тренера, но меня тут очень поддерживали. Зрители болели очень активно, и я слышала много русских. Всю неделю я получала удовольствие от того, что играю здесь. Было потрясающе».

29-летняя Макарова – трехкратная полуфиналистка Citi Open до этого года – в своем первом финале с 2014-го после проигрыша первой партии во второй повела 5:2, но затем проиграла четыре гейма подряд, так что 28-летняя Гергес при 6:5 подавала на свой третий титул (первый – с 2011-го). Россиянка, однако, сделала брейк, последовавший тай-брейк выиграла 7:2 и больше в матче не проиграла ни гейма.

«Сама не знаю, как я победила. В каждом матче я начинала так медленно и пассивно, но в последний момент как-то успевала перестроиться и начать атаковать. Думаю, на этой неделе мне помогла голова. Я не сдавалась.

Я верила, что могу задержаться на корте, играя очко за очком, не думая о счете. Так мне и удалось в трех матчах подряд развернуть игру в свою пользу. Я люблю этот турнир и очень рада получить этот титул в свою коллекцию».

Напомним, в четвертьфинале Макарова перевела игру против Симоны Халеп в третий сет, прежде чем румынка отказалась продолжать из-за теплового удара, а в полуфинале обыграла Осиан Доден 3:6, 6:3, 6:4.

«В каждом матче я верила, что могу отыграться. Иногда, когда перестаешь думать о счете, все начинает складываться в твою пользу. Так что всегда лучше концентрироваться только на текущем розыгрыше. А если говорить в целом, то я еще хочу прибавить в агрессивности. В третьем сете сегодня я очень хорошо принимала и на подаче била по мячу очень хорошо».

Благодаря титулу в сегодняшнем рейтинге WTA Макарова из конца Топ-60 приблизилась к Топ-40 и сказала, что верит в свое одиночное возрождение. Напомним, уроженка Москвы – двукратная полуфиналистка одиночных «Шлемов» и экс-восьмая ракетка мира (2015).

«Я потеряла много одиночных очков, что плохо. Но я много работаю и верю, что могу снова показывать высокие одиночные результаты, а не только парные. Очень рада, что смогла преодолеть себя и выиграть этот турнир».