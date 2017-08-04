Первая ракетка России Светлана Кузнецова рассказала о своих отношениях с Роджером Федерером.

«Я чувствую, что он ко мне хорошо относится, а я еще лучше к нему. Для меня было комплиментом, когда он в 2009-м сказал, что я его любимая теннисистка. Лучшей похвалы в жизни быть не может. Потому что круче Роджера в теннисе не бывает.

Это спортсмен другого уровня, с другой планеты. Вроде бы ему все легко дается, а вроде нет. Мы часто тренируемся на соседних кортах в Дубае в декабре. Есть пахари, а есть таланты. Он – талант, которому дано свыше. Но опять же на таланте далеко не уедешь. Нужно все равно работать, себя раскрывать. Он был бунтарем раньше, а потом что-то изменил в себе, как-то открылся, стал к себе прислушиваться. Мне это очень в нем нравится», – приводит слова Кузнецовой телеканал «Матч ТВ».