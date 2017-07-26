Гамбург (ATP). Второй круг. Кузнецов играет с Флорианом Майером
За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Андрей Кузнецов сыграет с Флорианом Майером.
German Tennis Championships 2017
Гамбург, Германия
24 – 30 июля 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 1 499 940 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Карен Хачанов (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 27 июля, 11.00
- Дата проведения
- 26 июля, 14.00
- Дата проведения
- 27 июля, 11.00
- Дата проведения
- 27 июля, 11.00
- Дата проведения
- 26 июля, 15.30
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 27 июля, 11.00
Орасио Себальос (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 27 июля, 11.00
- Дата проведения
- 27 июля, 11.00
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