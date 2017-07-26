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    Гамбург (ATP). Второй круг. Кузнецов играет с Флорианом Майером

    Теги результаты ATP German Open

    За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Андрей Кузнецов сыграет с Флорианом Майером.

    German Tennis Championships 2017

    Гамбург, Германия

    24 – 30 июля 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 1 499 940 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Карен Хачанов (Россия) – Не определен
    Дата проведения
    27 июля, 11.00
    Онлайн матча

     

    Флориан Майер (Германия) Андрей Кузнецов (Россия)
    Дата проведения
    26 июля, 14.00
    Онлайн матча

     

    Филипп Кольшрайбер (Германия) Жиль Симон (Франция)
    Дата проведения
    27 июля, 11.00
    Онлайн матча

     

    Бенуа Пэр (Франция) Николас Кикер (Аргентина)
    Дата проведения
    27 июля, 11.00
    Онлайн матча

     

    Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) Седрик-Марсель Штебе (Германия)
    Дата проведения
    26 июля, 15.30
    Онлайн матча

     

    Федерико Дельбонис (Аргентина) – Не определен
    Дата проведения
    27 июля, 11.00
    Онлайн матча

     

    Орасио Себальос (Аргентина) – Не определен
    Дата проведения
    27 июля, 11.00
    Онлайн матча

     

    Леонардо Майер (Аргентина) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
    Дата проведения
    27 июля, 11.00
    Онлайн матча

     

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