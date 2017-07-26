За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Андрей Кузнецов сыграет с Флорианом Майером.

German Tennis Championships 2017

Гамбург, Германия

24 – 30 июля 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 1 499 940 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг