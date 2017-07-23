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    Баштад (АТР). Феррер выиграл первый титул с октября 2015 года

    Теги результаты ATP SkiStar Swedish Open

    Испанец Давид Феррер, в финале турнира в Баштаде обыгравший украинка Александра Долгополова со счетом 6:4, 6:4, выиграл 27-й титул в карьере и первый почти за полтора года. В последний раз Феррер выигрывал турнир АТР в октября 2015 года в Вене.

    SkiStar Swedish Open

    Баштад, Швеция

    17 – 24 июля 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 540 310 евро

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Давид Феррер (Испания) Александр Долгополов (Украина)
    6:46:4
    Дата проведения
    23 июля, 13.10
    Онлайн матча

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