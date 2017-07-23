Баштад (АТР). Феррер выиграл первый титул с октября 2015 года
Испанец Давид Феррер, в финале турнира в Баштаде обыгравший украинка Александра Долгополова со счетом 6:4, 6:4, выиграл 27-й титул в карьере и первый почти за полтора года. В последний раз Феррер выигрывал турнир АТР в октября 2015 года в Вене.
SkiStar Swedish Open
Баштад, Швеция
17 – 24 июля 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 540 310 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 23 июля, 13.10
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