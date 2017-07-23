Испанец Давид Феррер, в финале турнира в Баштаде обыгравший украинка Александра Долгополова со счетом 6:4, 6:4, выиграл 27-й титул в карьере и первый почти за полтора года. В последний раз Феррер выигрывал турнир АТР в октября 2015 года в Вене.

SkiStar Swedish Open

Баштад, Швеция

17 – 24 июля 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 540 310 евро

Открытые корты, грунт

Финал