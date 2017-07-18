US Open стал первым турниром с призовым фондом более 50 млн долларов

Открытый чемпионат США анонсировал увеличение призового фонда до рекордного значения среди всех турниров в истории тенниса.

Общий призовой фонд US Open в этом году составит 50,4 миллиона долларов по сравнению с 46,3 млн в прошлом.

Одиночные чемпионы получат по 3,7 миллиона долларов (3,5 млн в прошлом году), проигравшие в первом круге – 50 тысяч (43,3 тысячи в прошлом).

Участники парного турнира заработают от 16,5 тысячи долларов (на двоих) за поражение в первом круге до 675 тысяч за титул.

Призовой фонд квалификационного турнира увеличен почти в полтора раза и составит более 2,9 миллиона долларов.

Теннисистам платят слишком много?