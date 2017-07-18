Sports Illustrated включил Шарапову в Топ-10 самых модных спортсменов
Экспертная панель журнала Sports Illustrated составила рейтинг из 20 самых модных спортсменов мира.
В рейтинг, который возглавил баскетболист Расселл Уэстбрук, вошли три представителя тенниса: Мария Шарапова на десятом месте, Роджер Федерер на четвертом и Серена Уильямс на третьем.
Специальные награды получили Винус Уильямс («За спортивный стиль в жизни»), Доминика Цибулкова («Мастер селфи»), Эжени Бушар («Всегда в тренде») и Каролин Возняцки («Всегда в точку»).
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