Sports Illustrated включил Шарапову в Топ-10 самых модных спортсменов

Экспертная панель журнала Sports Illustrated составила рейтинг из 20 самых модных спортсменов мира.

В рейтинг, который возглавил баскетболист Расселл Уэстбрук, вошли три представителя тенниса: Мария Шарапова на десятом месте, Роджер Федерер на четвертом и Серена Уильямс на третьем.

Специальные награды получили Винус Уильямс («За спортивный стиль в жизни»), Доминика Цибулкова («Мастер селфи»), Эжени Бушар («Всегда в тренде») и Каролин Возняцки («Всегда в точку»).