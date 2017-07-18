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    Sports Illustrated включил Шарапову в Топ-10 самых модных спортсменов

    Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Винус Уильямс Роджер Федерер Каролин Возняцки Доминика Цибулкова Расселл Уэстбрук Эжени Бушар

    Экспертная панель журнала Sports Illustrated составила рейтинг из 20 самых модных спортсменов мира.

    В рейтинг, который возглавил баскетболист Расселл Уэстбрук, вошли три представителя тенниса: Мария Шарапова на десятом месте, Роджер Федерер на четвертом и Серена Уильямс на третьем.

    Специальные награды получили Винус Уильямс («За спортивный стиль в жизни»), Доминика Цибулкова («Мастер селфи»), Эжени Бушар («Всегда в тренде») и Каролин Возняцки («Всегда в точку»).

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