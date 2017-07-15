Мугуруса выиграла второй турнир «Большого шлема» и четвертый титул в карьере

23-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, в финале «Уимблдона» обыгравшая американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0, выиграла свой первый «Уимблдон» и второй турнир «Большого шлема». В первом сете при счете 4:5 Мугуруса отыграла двойной сет-пойнт, после чего не проиграла ни одного гейма.

Для Мугурусы это всего четвертый титул уровня WTA в карьере. «Уимблдон»-2017 стал первым турниром, на котором Мугуруса дошла до финала после победного «Ролан Гаррос».

Мугуруса стала второй испанкой, выигравшей «Уимблдон». Первой была Кончита Мартинес, которая на этом турнире тренировала Мугурусу.

По итогам «Уимблдона» испанка поднимется с 15-й на пятую строчку рейтинга.