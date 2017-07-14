Винус Уильямс: «Я близка к титулу. Этого мне и хочется»
37-летняя американка Винус Уильямс прокомментировала выход в финал «Уимблдона».
«На разных этапах жизни я показывала хороший теннис. И, по-моему, чудесно, что у меня снова есть возможность хорошо играть и быть сильной. Опыт может работать на тебя, но может и против. Я думаю, что сейчас он работает на меня. В игровом плане этот сезон складывается потрясающе, я далеко прохожу на крупных турнирах.
Сейчас я совершенно точно нахожусь в том положении, в котором хочу находиться. Это были длинные две недели, и теперь я близка к титулу. Этого мне и хочется».
В финале американка сыграет с Гарбинье Мугурусой.
Винус Уильямс бесконечно крута
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