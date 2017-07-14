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    Винус Уильямс: «Я близка к титулу. Этого мне и хочется»

    Теги Винус Уильямс Уимблдон WTA

    37-летняя американка Винус Уильямс прокомментировала выход в финал «Уимблдона».

    «На разных этапах жизни я показывала хороший теннис. И, по-моему, чудесно, что у меня снова есть возможность хорошо играть и быть сильной. Опыт может работать на тебя, но может и против. Я думаю, что сейчас он работает на меня. В игровом плане этот сезон складывается потрясающе, я далеко прохожу на крупных турнирах.

    Сейчас я совершенно точно нахожусь в том положении, в котором хочу находиться. Это были длинные две недели, и теперь я близка к титулу. Этого мне и хочется».

    В финале американка сыграет с Гарбинье Мугурусой.

    Винус Уильямс бесконечно крута

     

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