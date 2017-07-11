87-я ракетка мира Магдалена Рыбарикова, во вторник на «Уимблдоне» обыгравшая Коко Вандевей (24) 6:3, 6:3, поделилась впечатлениями от своего первого выхода в полуфинал «Большого шлема».

«Я не могу в это поверить. Просто не могу. Никогда в жизни не представляла себя в полуфинале «Уимблдона». У меня просто слов нет. Я очень счастлива и благодарна судьбе. У меня был очень тяжелый период, но сейчас я здесь. Восстановление после травмы не прошло даром – это потрясающе. Никогда не думала, что могу играть вот так – настолько сконцентрированно».

За выход в финале 28-летняя словачка сыграет с финалисткой-2015 Гарбинье Мугурусой (14).