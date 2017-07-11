Двукратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович (2), сегодня в перенесенном матче 1/8 финала обыгравший Адриана Маннарино 6:2, 7:6, 6:4, рассказал о беспокоившем его по ходу матча плече и качестве кортов на нынешнем турнире.

«Посмотрим. Плечо причиняет мне дискомфорт уже какое-то время, но до сих пор это не мешало мне играть, а это самое важное».

«Я сказал судье на вышке еще во время матча, что в середине корта по центру линии подачи дыра. Он попросил меня показать ее, я показал. Он был озадачен. Корты в этом году неважные – это мнение разделяют многие игроки. Я понимаю, что траву очень сложно поддерживать в оптимальном состоянии, и сотрудники турнира делают все, что в их силах, но я играл на кортах лучшего качества, чем здесь».