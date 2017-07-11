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    Новак Джокович: «Сказал судье, что в середине корта дыра»

    Теги Новак Джокович травмы Уимблдон ATP

    Двукратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович (2), сегодня в перенесенном матче 1/8 финала обыгравший Адриана Маннарино 6:2, 7:6, 6:4, рассказал о беспокоившем его по ходу матча плече и качестве кортов на нынешнем турнире.

    «Посмотрим. Плечо причиняет мне дискомфорт уже какое-то время, но до сих пор это не мешало мне играть, а это самое важное».

    «Я сказал судье на вышке еще во время матча, что в середине корта по центру линии подачи дыра. Он попросил меня показать ее, я показал. Он был озадачен. Корты в этом году неважные – это мнение разделяют многие игроки. Я понимаю, что траву очень сложно поддерживать в оптимальном состоянии, и сотрудники турнира делают все, что в их силах, но я играл на кортах лучшего качества, чем здесь».

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