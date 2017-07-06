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    Sports.ru

    «Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone

    Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Серена Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Виктория Азаренко Стэн Вавринка Симона Халеп Каролина Плишкова Карен Хачанов мобильные приложения Даниил Медведев

    Приложение «Теннис» – это все матчи Уимблдона и других турниров Большого шлема, результаты, статистика, аналитика, новости о любимых спортсменах, интервью, мнения экспертов, общение болельщиков самого аристократичного вида спорта!

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    УСТАНОВИТЬ «ТЕННИС» НА iPHONE/iPAD

    С приложением «Теннис» вы также получаете:

    – Все результаты и статистику турниров Большого шлема в режиме реального времени.

    – Главные новости из мира мужского и женского тенниса в любое время дня и ночи.

    – Эксклюзивные материалы, инсайды, аналитику и блоги.

    – Букмекерскую оценку предстоящих матчей.

    – Интервью со звездами и мнения экспертов.

    – Красочные фотогалереи и видео лучших моментов.

    – Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.

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