«Уимблдону» – 140 лет! Следите за юбилейным турниром «Большого шлема» в приложении «Теннис» для Android и iPhone
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– Все результаты и статистику турниров Большого шлема в режиме реального времени.
– Главные новости из мира мужского и женского тенниса в любое время дня и ночи.
– Эксклюзивные материалы, инсайды, аналитику и блоги.
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– Интервью со звездами и мнения экспертов.
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– Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.
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