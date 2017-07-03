Сегодняшний дудл Google посвящен «Уимблдону»
Сегодняшний дудл поисковика Google посвящен 140-летию стартующего сегодня «Уимблдона» – третьего в сезоне и старейшего в мире турнира «Большого шлема» и единственного, который проходит на траве.
Сегодняшний дудл поисковика Google посвящен 140-летию стартующего сегодня «Уимблдона» – третьего в сезоне и старейшего в мире турнира «Большого шлема» и единственного, который проходит на траве.
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