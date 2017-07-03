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    Сегодняшний дудл Google посвящен «Уимблдону»

    Теги фото Уимблдон Google

    Сегодняшний дудл поисковика Google посвящен 140-летию стартующего сегодня «Уимблдона» – третьего в сезоне и старейшего в мире турнира «Большого шлема» и единственного, который проходит на траве.


    Почему «Уимблдон» – самый особенный турнир на свете

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