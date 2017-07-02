В Британии мужчина откусил своему отчиму часть уха во время спора о национальной принадлежности Маррея

34-летний британец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону во время спора по поводу национальной принадлежности первой ракетки мира Энди Маррея – мужчины не смогли договориться, британец он или шотландец.

«Это был глупый спор о том, кем считать Энди Маррея – британцем или шотландцем. Я ничего не имею против шотландцев, большая часть моей семьи – шотландцы. Но я считаю себя британцем. Энди – британец, но еще он шотландец», – позже рассказал Кларк.

На данный момент неизвестно, кто начал драку, но сообщается, что во время потасовки Кларк почувствовал, что не может дышать, и укусил противника. Он думал, что кусает предплечье, но оказалось, что это было ухо. Впоследствии откушенный кусок нашли, и врачи смогли пришить его обратно. Однако ткань не прижилась, и ее пришлось удалить. Тем не менее функции уха нарушены не были, и от пластической операции Уилсон отказался.