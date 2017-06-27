Первая ракетка Испании Гарбинье Мугуруса, сегодня стартующая на турнире в Истбурне, рассказала, что до «Уимблдона»-2015 не предполагала, что может играть на траве. Напомним, тогда в 21 год Мугуруса дошла до финала, где уступила Серене Уильямс.

«Сейчас каждый раз, когда я выхожу на травяной корт, я вспоминаю финал «Уимблдона», и, конечно, эти воспоминания придают мне уверенности в игре на этом своеобразном покрытии. Я помню, что до того «Уимблдона» я вообще не думала, что могу играть на траве. В начале турнира я думала: «Ну это такое чисто английское развлечение, знаменитое и престижное, но совершенно не для меня». А потом решила: «Ну и ладно, просто буду играть в свой теннис».

Я решила не концентрироваться на том, что чего-то не умею, или на других негативных мыслях. И так моя уверенность в себе постепенно росла и привела меня в финал. Тогда я поняла: «Не думай о плохом – просто играй в свой теннис, а там разберемся». Я тогда сама себя удивила. Уже после первого матча я думала: «Ого, я выиграла матч на траве. Вот это да». А потом: о, да я выиграла два, – потом – три...

Оказавшись в финале, я осознала, как много раз представляла себе это раньше: цветы, тишину на корте, как я играю за титул самого важного турнира на свете. Я потом пересматривала несколько розыгрышей. Помню, как тепло меня приветствовали трибуны, хоть я и проиграла. Помню их овацию и как я получила приз финалистки. Я тогда разревелась, но не потому, что проиграла, а от избытка чувств».

В своем стартовом матче турнира в Истбурне 23-летняя испанка (11) сыграет с Барборой Стрыцовой, у которой по личным встречам ведет 3-1 и 1-0 в этом году.

«На траве игра – бум-бум. На грунте все гораздо медленнее, а трава тебе времени не дает. Все происходит очень быстро, и случиться может что угодно, особенно если твоя соперница в ударе. Но воспоминания о 2015-м мне помогут».