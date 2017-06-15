На следующей неделе выйдет документальный фильм о дисквалификации Шараповой

Во вторник 20 июня ожидается релиз американского документального фильма The Point (the_point.) о Марии Шараповой, созданного IMG Productions.

В описании фильма говорится:

«Да, Мария Шарапова одна из величайших игроков в истории тенниса. Да, она красива, держится с достоинством и умеет выражать свои мысли. Да, ее коммерческая привлекательность не снилась никому из спортсменок мира. Да, она оказалась частью скандала, результатом которого стала дисквалификация. И да, несмотря на все это, настоящую Марию Шарапову знает мало кто.

the_point. рассказывает о самом важном годе в жизни Марии Шараповой ее собственными словами и с ранее не виданной откровенностью. Фильм начинается с момента, когда Мария получает сообщение об отстранении от тенниса, и проводит нас через триумфы и трудности, с которыми она сталкивается на пути к доказательству своей невиновности и возвращению на корт.

Мы видим, как Мария меняется в процессе борьбы за правду, как она становится более независимой и находит новый взгляд на жизнь, разрушая стену, за которой жила раньше. В каждом моменте фильма мы видим человечность Марии и уроки, которые она извлекла из карьеры, начатой в 14 лет. Мы лучше понимаем ее силы и слабости и то, как они ее сформировали. В конечном счете, поклонники Марии и весь мир узнают ее – через ее собственные слова – так, как никогда раньше».

Для предзаказа фильм доступен в американском iTunes.