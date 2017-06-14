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    Штутгарт (ATP). Федерер и Хаас сыграют в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи, Зверев – в 1/4 финала

    Теги результаты ATP MercedesCup

    В среду в Штутгарте Роджер Федерер (1) и Томми Хаас (WC) сыграют друг с другом в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи. В противостоянии со счетом 13-3 ведет швейцарец.

    Mercedes Cup

    Штутгарт, Германия

    12 – 18 июня 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 701 975 евро

    Открытые корты, трава

    Второй круг

    Роджер Федерер (Швейцария) Томми Хаас (Германия)
    Дата проведения
    14 июня, 14.30
    Онлайн матча

     

    Ежи Янович (Польша) Григор Димитров (Болгария)
    Дата проведения
    15 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Томаш Бердых (Чехия) Бернард Томич (Австралия)
    Дата проведения
    15 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Ян-Леннард Штруфф (Германия) Люка Пуй (Франция)
    Дата проведения
    14 июня, 16.30
    Онлайн матча

     

    Стив Джонсон (США) Филипп Кольшрайбер (Германия)
    Дата проведения
    14 июня, 12.30
    Онлайн матча

     

    Миша Зверев (Германия) Янник Ганфманн (Германия)
    7:66:2
    Дата проведения
    14 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Бенуа Пэр (Франция) Питер Гойовчик (Германия)
    Дата проведения
    15 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Жереми Шарди (Франция) Фелисиано Лопес (Испания)
    Дата проведения
    15 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

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