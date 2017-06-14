В среду в Штутгарте Роджер Федерер (1) и Томми Хаас (WC) сыграют друг с другом в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи. В противостоянии со счетом 13-3 ведет швейцарец.

Mercedes Cup

Штутгарт, Германия

12 – 18 июня 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 701 975 евро

Открытые корты, трава



Второй круг