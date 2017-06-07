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    Надаль одержал 100-ю победу в грунтовых матчах в пятисетовом формате

    Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Пабло Каррено-Буста

    Испанец Рафаэль Надаль, вышедший в полуфинал «Ролан Гаррос» после того, как его соперник Пабло Каррено-Буста снялся при счете 2:6, 0:2, одержал 100-ю победу в грунтовых матчах в пятисетовом формате.

    Теперь баланс побед и поражений испанца в матчах пятисетового формата на глине составляет 100-2.

    В Открытой эре (после 1968 года) только дважды игроки снимались по ходу четвертьфинальных матчей на «Ролан Гаррос» – Новак Джокович в 2006 году и Каррен-Буста сегодня. В обоих случаях снявшиеся играли против Надаля, сообщает журналист Стеф Трудел.

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