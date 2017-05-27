В первый день «Ролан Гаррос» стартуют Кузнецова, Макарова, Медведев, Димитров

Завтра, в первый день Открытого чемпионата Франции, свои стартовые матчи проведут четыре российских игрока.

Матч-открытие на главном корте турнира – корте Филиппа Шатрие – в полдень по Москве начнут Джулия Боусрэп и возвращающаяся после перенесенного ножевого ранения Петра Квитова (15). Следующими после них сыграют Анжелик Кербер (1) и чемпионка парного турнира-2013 Екатерина Макарова.

Параллельно вторым запуском на корте Сюзан Ленглен сыграют чемпионка-2009 Светлана Кузнецова (8) и Кристина Макхейл, на корте №2 – Даниил Медведев и Бенжамин Бонзи (WC), а четвертыми на корт №3 выйдут Бетани Маттек-Сэндс и Евгения Родина.

Кроме того, завтра в Париже стартуют прошлогодний полуфиналист Доминик Тим (6), Григор Димитров (11), финалистка-2002 Винус Уильямс (10), а также дебютанты турниров «Большого шлема» 15-летняя Аманда Анисимова (WC) и Теннис Сандгрен (WC).

Целиком расписание дня здесь.

Джокович – чемпион и другие прогнозы на «Ролан Гаррос»