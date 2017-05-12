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    Мадрид (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Нисикори, Надаль встретится с Гоффеном

    Теги результаты ATP Mutua Madrid Open

    В четвертьфинале турнира в Мадриде Новак Джокович сыграет с Кеи Нисикори, а Рафаэль Надаль – с Давидом Гоффеном.

    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    7 – 14 мая 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 5 439 350 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Борна Чорич (Хорватия) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    12 мая, 20.30
    Онлайн матча

     

    Пабло Куэвас (Уругвай) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    12 мая, 13.00
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    12 мая, 15.00
    Онлайн матча

     

    Кеи Нисикори (Япония) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    12 мая, 11.00
    Онлайн матча

     

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