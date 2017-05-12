Мадрид (АТР). 1/4 финала. Джокович сыграет с Нисикори, Надаль встретится с Гоффеном
В четвертьфинале турнира в Мадриде Новак Джокович сыграет с Кеи Нисикори, а Рафаэль Надаль – с Давидом Гоффеном.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
7 – 14 мая 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 5 439 350 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 12 мая, 20.30
- Дата проведения
- 12 мая, 13.00
- Дата проведения
- 12 мая, 15.00
- Дата проведения
- 12 мая, 11.00
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