В четвертьфинале турнира в Мадриде Новак Джокович сыграет с Кеи Нисикори, а Рафаэль Надаль – с Давидом Гоффеном.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

7 – 14 мая 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал