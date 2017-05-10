Защитника «Барселоны» Пике освистали на «Мастерсе» в Мадриде

Защитник «Барселоны» Жерар Пике посетил «Мастерс» в Мадриде и побывал на матче между испанцем Давидом Феррером и Михаилом Кукушкиным (2:6, 7:6, 6:4).

Во время матча Пике, у которого непростые отношения с болельщиками мадридского «Реала», показывали на большом экране на стадионе, и он был освистан. Перед тем как Феррер вышел подавать на матч, свист был таким продолжительным, что судье пришлось просить зрителей успокоиться.

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