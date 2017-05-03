Призовой фонд «Уимблдона» увеличен с 28,1 до 31,6 млн фунтов

Организаторы «Уимблдона» объявили об увеличении призового фонда соревнований. Общий призовой фонд вырос на 12.5% - с 28 100 000 фунтов до 31 600 000 фунтов.

В одиночном разряде выплата чемпионам выросла на 10% - с 2 000 000 фунтов до 2 200 000 фунтов. Выплата финалистам, полуфиналистам и четвертьфиналистам увеличена тоже на 10%, участникам четвертого круга – на 11.4%, третьего круга – на 12.5, второго круга – на 14%, а первого – на 16.5.

По сравнению с 2011 годом выплаты участникам первого круга выросли в три раза – с 11 500 фунтов до 35 000.

Полностью выкладки по призовому фонду «Уимблдона»-2017 смотрите здесь.