Стамбул (ATP). Хачанов играет с Басилашвили, Южный вышел во 2-й круг
В первый день турнира в Турции Михаил Южный сыграет с Джемом Илкелом (WC).
TEB BNP Paribas İstanbul Open
Стамбул, Турция
1 – 7 мая 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 497 255 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 2 мая, 12.00
- Дата проведения
- 1 мая, 15.10
- Дата проведения
- 2 мая, 15.00
- Дата проведения
- 1 мая, 17.20
- Дата проведения
- 2 мая, 17.00
- Дата проведения
- 1 мая, 13.10
- Дата проведения
- 1 мая, 10.40
- Дата проведения
- 1 мая, 11.45
- Дата проведения
- 1 мая, 14.15
- Дата проведения
- 2 мая, 10.45
- Дата проведения
- 2 мая, 10.40
- Дата проведения
- 2 мая, 12.00
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