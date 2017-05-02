Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Стамбул (ATP). Хачанов играет с Басилашвили, Южный вышел во 2-й круг

    Теги ATP Istanbul Open

    В первый день турнира в Турции Михаил Южный сыграет с Джемом Илкелом (WC).

    TEB BNP Paribas İstanbul Open

    Стамбул, Турция

    1 – 7 мая 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 497 255 евро

    Открытые корты, грунт

    Первый круг

    Николоз Басилашвили (Грузия) Карен Хачанов (Россия)
    Дата проведения
    2 мая, 12.00
    Онлайн матча

     

    Михаил Южный (Россия) Джем Илкел (Турция)
    3:66:36:3
    Дата проведения
    1 мая, 15.10
    Онлайн матча

     

    Маркос Багдатис (Кипр) Виктор Троицки (Сербия)
    Дата проведения
    2 мая, 15.00
    Онлайн матча

     

    Бернард Томич (Австралия) Мохамед Сафват (Египет)
    5:77:56:3
    Дата проведения
    1 мая, 17.20
    Онлайн матча

     

    Борна Чорич (Хорватия) Душан Лайович (Сербия)
    Дата проведения
    2 мая, 17.00
    Онлайн матча

     

    Стив Дарси (Бельгия) Дуди Села (Израиль)
    7:56:4
    Дата проведения
    1 мая, 13.10
    Онлайн матча

     

    Иржи Веселы (Чехия) Марсель Гранольерс (Испания)
    7:52:66:4
    Дата проведения
    1 мая, 10.40
    Онлайн матча

     

    Джордан Томпсон (Австралия) Адриан Менендес (Испания)
    6:76:06:0
    Дата проведения
    1 мая, 11.45
    Онлайн матча

     

    Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) Риккардо Беллотти (Италия)
    3:67:66:0
    Дата проведения
    1 мая, 14.15
    Онлайн матча

     

    Даниэль Брандс (Германия) Ласло Дьере (Сербия)
    Дата проведения
    2 мая, 10.45
    Онлайн матча

     

    Стефанос Циципас (Греция) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
    Дата проведения
    2 мая, 10.40
    Онлайн матча

     

    Мартон Фучович (Венгрия) Аляж Бедене (Великобритания)
    Дата проведения
    2 мая, 12.00
    Онлайн матча

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться