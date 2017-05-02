В первый день турнира в Турции Михаил Южный сыграет с Джемом Илкелом (WC).

TEB BNP Paribas İstanbul Open

Стамбул, Турция

1 – 7 мая 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 497 255 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг