За выход в полуфинал турнира в Барселоне российский №1 Карен Хачанов сыграет с Орасио Себальосом.

Barcelona Open BancSabadell

Барселона, Испания

24 – 30 апреля 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 373 330 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал