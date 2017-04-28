Барселона (ATP). Хачанов играет с Себальосом, Маррей, Надаль, Тим вышли в 1/2 финала
За выход в полуфинал турнира в Барселоне российский №1 Карен Хачанов сыграет с Орасио Себальосом.
Barcelona Open BancSabadell
Барселона, Испания
24 – 30 апреля 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 373 330 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.15
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.40
- Дата проведения
- 28 апреля, 11.30
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