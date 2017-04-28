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    Барселона (ATP). Хачанов играет с Себальосом, Маррей, Надаль, Тим вышли в 1/2 финала

    Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell

    За выход в полуфинал турнира в Барселоне российский №1 Карен Хачанов сыграет с Орасио Себальосом.

    Barcelona Open BancSabadell

    Барселона, Испания

    24 – 30 апреля 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 373 330 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Карен Хачанов (Россия) Орасио Себальос (Аргентина)
    Дата проведения
    28 апреля, 18.00
    Онлайн матча

     

    Энди Маррей (Великобритания) Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    2:66:47:6
    Дата проведения
    28 апреля, 13.15
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Хен Чон (Южная Корея)
    7:66:2
    Дата проведения
    28 апреля, 16.40
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Ючи Сугита (Япония)
    6:16:2
    Дата проведения
    28 апреля, 11.30
    Онлайн матча

     

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