Хьюстон (ATP). Изнер, Вердаско, Лопес вышли в 1/4 финала, Хаас выбыл
Во втором круге турнира в Техасе его первая ракетка Джек Сок сыграет с выступающим там последний раз Томми Хаасом.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
10 – 16 апреля 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 600 345 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 14 апреля, 00.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30
- Дата проведения
- 13 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 01.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30
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