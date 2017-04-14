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    Хьюстон (ATP). Изнер, Вердаско, Лопес вышли в 1/4 финала, Хаас выбыл

    Теги результаты ATP US Men's Clay Court Championship

    Во втором круге турнира в Техасе его первая ракетка Джек Сок сыграет с выступающим там последний раз Томми Хаасом.

    Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

    Хьюстон, США

    10 – 16 апреля 2017

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 600 345 долларов

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Джек Сок (США) Томми Хаас (Германия)
    6:43:66:3
    Дата проведения
    14 апреля, 00.00
    Онлайн матча

     

    Джон Изнер (США) Леонардо Майер (Аргентина)
    6:77:66:3
    Дата проведения
    13 апреля, 18.00
    Онлайн матча

     

    Сэм Куэрри (США) Орасио Себальос (Аргентина)
    6:46:4
    Дата проведения
    13 апреля, 21.00
    Онлайн матча

     

    Стив Джонсон (США) Дастин Браун (Германия)
    7:66:4
    Дата проведения
    13 апреля, 19.30
    Онлайн матча

     

    Фернандо Вердаско (Испания) Николас Кикер (Аргентина)
    7:66:1
    Дата проведения
    13 апреля, 18.00
    Онлайн матча

     

    Фелисиано Лопес (Испания) Хен Чон (Южная Корея)
    4:66:26:1
    Дата проведения
    14 апреля, 01.00
    Онлайн матча

     

    Томаз Беллуччи (Бразилия) Максимо Гонсалес (Аргентина)
    2:67:66:2
    Дата проведения
    13 апреля, 21.00
    Онлайн матча

     

    Эрнесто Эскобедо (США) Тиаго Монтейра (Бразилия)
    4:66:46:4
    Дата проведения
    13 апреля, 19.30
    Онлайн матча

     

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