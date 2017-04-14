Во втором круге турнира в Техасе его первая ракетка Джек Сок сыграет с выступающим там последний раз Томми Хаасом.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

10 – 16 апреля 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 600 345 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг