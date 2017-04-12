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    Глава Федерации тенниса Италии: «Федерер не сыграет в Риме? Я всегда болел за Надаля»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Internazionali BNL d'Italia

    Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал решение Роджера Федерера пропустить «Мастерс» в Риме.

    «Вы говорите с человеком, который всегда был большим поклонником Рафы Надаля. В конце концов, Федерер тут даже никогда не выигрывал. Не думаю, что у него о турнире в Риме хорошие воспоминания, особенно если учесть, что он должен был победить тут минимум дважды.

    «Уимблдон» в свое время пережил забастовку игроков, так и турнир в Риме сильнее, чем отсутствие топ-теннисистов или чемпионов. В этом году мы побьем все рекорды – по сборам и продажам билетов».

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