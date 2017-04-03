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    Чемпионская гонка АТР. Федерер первым набрал 4000 очков, Киргиос вошел в Топ-10

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинги ATP Стэн Вавринка Жо-Вильфред Тсонга Григор Димитров Давид Гоффен Джек Сок Пабло Каррено-Буста Доминик Тим Ник Киргиос

    Emirates ATP Race To London

    Положение на 3 апреля 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Роджер Федерер (Швейцария) 4045
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 2235
    3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 1500
    4 (4) Григор Димитров (Болгария) 1365
    5 (5) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 1255
    6 (6) Доминик Тим (Австрия) 1140
    7 (9) Джек Сок (США) 1130
    8 (8) Давид Гоффен (Бельгия) 1055
    9 (7) Пабло Каррено-Буста (Испания) 985
    10 (16) Ник Киргиос (Австралия) 855
    38 (34) Даниил Медведев (Россия) 345
    45 (44) Андрей Рублев (Россия) 311
    46 (43) Евгений Донской (Россия) 308

     

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