Чемпионская гонка АТР. Федерер первым набрал 4000 очков, Киргиос вошел в Топ-10
Emirates ATP Race To London
Положение на 3 апреля 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|4045
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2235
|3 (3)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|1500
|4 (4)
|Григор Димитров (Болгария)
|1365
|5 (5)
|Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
|1255
|6 (6)
|Доминик Тим (Австрия)
|1140
|7 (9)
|Джек Сок (США)
|1130
|8 (8)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|1055
|9 (7)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|985
|10 (16)
|Ник Киргиос (Австралия)
|855
|38 (34)
|Даниил Медведев (Россия)
|345
|45 (44)
|Андрей Рублев (Россия)
|311
|46 (43)
|Евгений Донской (Россия)
|308
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