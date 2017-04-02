Федерер впервые с 2006 года выиграл турнир в Майами и станет четвертой ракеткой мира

35-летний швейцарец Роджер Федерер, в финале «Мастерса» в Майами обыгравший испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4, выиграл этот турнир в третий раз в карьере и впервые с 2006 года. Кроме того, Федерер впервые с 2006 года выиграл связку «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Титул Майами стал для Федерера третьим в этом сезоне, 91-м в карьере и 26-м «Мастерсом». Баланс побед и поражений швейцарца составляет 19-1, и по количеству выигранных в этом сезоне матчей он делит первое место с Надалем. По количеству выигранных титулов и набранных очков он лидер сезона.

По итогам турнира в Майами Федерер станет четвертой ракеткой мира.