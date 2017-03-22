Финалистка Индиан-Уэллса Светлана Кузнецова накануне турнира в Майами поделилась впечатлениями от работы теннисных комментаторов в США.

«Мне нравится, что в Штатах люди вообще и комментаторы в частности очень позитивные. Я всегда слушаю, что говорят комментаторы, потому что здесь это постоянно кто-то из важных в прошлом игроков. И послушать их интересно даже тем, кто и сам много знает о теннисе. Мне – всегда интересно.

На прошлой неделе я слушала Линдсей Дэвенпорт – было любопытно узнать ее взгляд на игру. Я с ней еще играла, но ты же не обсуждаешь с соперницей ее мысли об игре. А они у всех разные. То же самое было, когда Ким Клийстерс комментировала Australian Open пару лет назад. Я еще ей тогда сказала: «Ким, мне нравится все, что ты говоришь». Это очень интересно, потому что узнаешь об игре что-то новое».