Титул турнира в Индиан-Уэллсе во 2-й раз разыграют соотечественницы и во 2-й же раз – россиянки

Елена Веснина (14) и Светлана Кузнецова (8), в пятницу вышедшие в финал турнира в Индиан-Уэллсе, стали второй парой соотечественниц, которые разыграют титул BNP Paribas Open – один из четырех крупнейших в календаре WTA и вторых по значимости в профессиональном теннисе после турниров «Большого шлема».

За 43-летнюю историю турнира соотечественницы в его финале встречались лишь однажды: когда в 2006 году Мария Шарапова обыграла Елену Дементьеву.

В истории личных встреч Кузнецовой и Весниной счет равный – 1-1.