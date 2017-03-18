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    Титул турнира в Индиан-Уэллсе во 2-й раз разыграют соотечественницы и во 2-й же раз – россиянки

    Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Елена Дементьева Елена Веснина WTA BNP Paribas Open статистика

    Елена Веснина (14) и Светлана Кузнецова (8), в пятницу вышедшие в финал турнира в Индиан-Уэллсе, стали второй парой соотечественниц, которые разыграют титул BNP Paribas Open – один из четырех крупнейших в календаре WTA и вторых по значимости в профессиональном теннисе после турниров «Большого шлема».

    За 43-летнюю историю турнира соотечественницы в его финале встречались лишь однажды: когда в 2006 году Мария Шарапова обыграла Елену Дементьеву.

    В истории личных встреч Кузнецовой и Весниной счет равный – 1-1.

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