Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Азаренко нагрубила в твиттере болельщику, назвавшему ее ребенка «случайным»

    Теги Мария Шарапова допинг болельщики Виктория Азаренко

    Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в твиттере поругалась с болельщиком.

    27-летняя белоруска, готовящаяся к возвращению из декрета, рассказала, что впервые после перерыва прошла допинг-тест, добавив к твиту хэштеги «честная игра» и «чистый спортсмен».

    Один из ее подписчиков расценил это как намек на допинговую дисквалификацию Марии Шараповой, на что Азаренко ответила: «Не все, что говорится, говорится о Марии. Я просто говорю о своем любимом спорте и его чистой репутации».

    Болельщик отправил несколько твитов в поддержку Шараповой, дисквалифицированной за употребление ранее разрешенного препарата, закончив свое высказывание словами: «Так что не надо больше делать такие ненавязчивые выпады! Лучше займись своим случайным ребенком».

    Азаренко на это ответила: «А теперь от***сь», — после чего он извинился и сказал, что является большим ее поклонником.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться