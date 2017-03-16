Азаренко нагрубила в твиттере болельщику, назвавшему ее ребенка «случайным»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в твиттере поругалась с болельщиком.

27-летняя белоруска, готовящаяся к возвращению из декрета, рассказала, что впервые после перерыва прошла допинг-тест, добавив к твиту хэштеги «честная игра» и «чистый спортсмен».

Один из ее подписчиков расценил это как намек на допинговую дисквалификацию Марии Шараповой, на что Азаренко ответила: «Не все, что говорится, говорится о Марии. Я просто говорю о своем любимом спорте и его чистой репутации».

Болельщик отправил несколько твитов в поддержку Шараповой, дисквалифицированной за употребление ранее разрешенного препарата, закончив свое высказывание словами: «Так что не надо больше делать такие ненавязчивые выпады! Лучше займись своим случайным ребенком».

Азаренко на это ответила: «А теперь от***сь», — после чего он извинился и сказал, что является большим ее поклонником.