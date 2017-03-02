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    Маррей и Кольшрайбер провели самый продолжительный тай-брейк ATP за 10 лет

    Теги Энди Маррей Филипп Кольшрайбер ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

    Первая ракетка мира британец Энди Маррей и немец Филипп Кольшрайбер во втором сете четвертьфинала турнира в Дубае провели тай-брейк из 38 очков – Маррей выиграл его со счетом 20-18. По ходу тай-брейка, который продолжался 31 минуту, британец, проигравший первый сет 6:7, отыграл семь матч-пойнтов, а партию взял только с восьмого сетбола.

    В АТР-туре это был самый продолжительный тай-брейк с 2007 года, когда Энди Роддик и Жо-Вильфред Тсонга закончили тай-брейк с таким же счетом.

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