Маррей и Кольшрайбер провели самый продолжительный тай-брейк ATP за 10 лет

Первая ракетка мира британец Энди Маррей и немец Филипп Кольшрайбер во втором сете четвертьфинала турнира в Дубае провели тай-брейк из 38 очков – Маррей выиграл его со счетом 20-18. По ходу тай-брейка, который продолжался 31 минуту, британец, проигравший первый сет 6:7, отыграл семь матч-пойнтов, а партию взял только с восьмого сетбола.

В АТР-туре это был самый продолжительный тай-брейк с 2007 года, когда Энди Роддик и Жо-Вильфред Тсонга закончили тай-брейк с таким же счетом.