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    Фотографии Болта и Монфиса получили призы World Press Photo

    Теги Гаэль Монфис фото фото Усэйн Болт

    Авторы снимков ямайского спринтера Усэйна Болта и французского теннисиста Гаэля Монфиса получили награды международного конкурса фотожурналистов World Press Photo в категории «Спорт. Одиночные снимки».

    Фото Болта на финише полуфинального забега на 100 метров на Олимпиаде в Рио немецкого фотографа Кая Оливера Пфаффенбаха заняло третье место, а снимок десятой ракетки мира Монфиса в полете параллельно корту с Открытого чемпионата Австралии местного фотографа Кэмерона Спенсера – второе.

    Лучшим было признано фото жокея Нины Карберри, летящей с лошади во время Больших национальных скачек в Ливерпуле (автор – британец Том Дженкинс).

    Независимая некоммерческая организация World Press Photo существует с 1955 года и присуждает ежегодную одноименную премию, считающуюся самой престижной в области фотожурналистики. После объявления результатов собирается выставка победителей, которая демонстрируется во многих странах мира, включая Россию.

    Премия вручается в девяти тематических категориях, а также отдельно выбирается фотография года. В этот раз ею стала фотография Мевлюта Мерта Алтынташа на месте убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

    Все спортивные победители WPP-2017 здесь.

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