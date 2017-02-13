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    Рейтинг WTA. Веснина выпала из Топ-15, Касаткина – из Топ-30

    Теги Елена Веснина рейтинги WTA Дарья Касаткина

    По итогам игровой недели чемпионка турнира в Петербурге Кристина Младенович поднялась на 20 позиций и приблизилась к Топ-30, а финалистка Юлия Путинцева в ней дебютировала. Элина Свитолина, победившая в Тайбэе, сохранила свою 13-ю позицию, а Шуай Пэн, которую она обыграла в финале, вернулась в Топ-60.

    Полуфиналистка петербургского турнира 19-летняя Наталья Вихлянцева дебютировала в Топ-100 на 89-м месте, а Елена Веснина впервые в карьере вошла в Топ-15.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 13 февраля 2017

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (1) Серена Уильямс (США) 7780
    2 (2) Анжелик Кербер (Германия) 7115
    3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5270
    4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5172
    5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 5070
    6 (6) Агнешка Радванска (Польша) 4915
    7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720
    8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 3915
    9 (9) Мэдисон Киз (США) 3897
    10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3705
    16 (15) Елена Веснина (Россия) 2402
    23 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1941
    32 (28) Дарья Касаткина (Россия) 1450
    37 (39) Екатерина Макарова (Россия) 1377
    83 (87) Евгения Родина (Россия) 756
    87 (89) Наталья Вихлянцева (Россия) 748
    93 (97) Ирина Хромачева (Россия) 680

     

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