По итогам игровой недели чемпионка турнира в Петербурге Кристина Младенович поднялась на 20 позиций и приблизилась к Топ-30, а финалистка Юлия Путинцева в ней дебютировала. Элина Свитолина, победившая в Тайбэе, сохранила свою 13-ю позицию, а Шуай Пэн, которую она обыграла в финале, вернулась в Топ-60.

Полуфиналистка петербургского турнира 19-летняя Наталья Вихлянцева дебютировала в Топ-100 на 89-м месте, а Елена Веснина впервые в карьере вошла в Топ-15.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 13 февраля 2017

