Рейтинг WTA. Веснина выпала из Топ-15, Касаткина – из Топ-30
По итогам игровой недели чемпионка турнира в Петербурге Кристина Младенович поднялась на 20 позиций и приблизилась к Топ-30, а финалистка Юлия Путинцева в ней дебютировала. Элина Свитолина, победившая в Тайбэе, сохранила свою 13-ю позицию, а Шуай Пэн, которую она обыграла в финале, вернулась в Топ-60.
Полуфиналистка петербургского турнира 19-летняя Наталья Вихлянцева дебютировала в Топ-100 на 89-м месте, а Елена Веснина впервые в карьере вошла в Топ-15.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 13 февраля 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Серена Уильямс (США)
|7780
|2 (2)
|Анжелик Кербер (Германия)
|7115
|3 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5270
|4 (4)
|Симона Халеп (Румыния)
|5172
|5 (5)
|Доминика Цибулкова (Словакия)
|5070
|6 (6)
|Агнешка Радванска (Польша)
|4915
|7 (7)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4720
|8 (8)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|3915
|9 (9)
|Мэдисон Киз (США)
|3897
|10 (10)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|3705
|16 (15)
|Елена Веснина (Россия)
|2402
|23 (23)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1941
|32 (28)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1450
|37 (39)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1377
|83 (87)
|Евгения Родина (Россия)
|756
|87 (89)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|748
|93 (97)
|Ирина Хромачева (Россия)
|680
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