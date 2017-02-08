Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал возвращение в тур дисквалифицированной за мельдоний Марии Шараповой, которое состоится в апреле этого года.

«У нас с ней всегда были прекрасные отношение. Мы с ней хорошие друзья. Я бесконечно ее уважаю, и мне жаль, что с ней так произошло. Мария не выступала в туре больше года, но я видел ее несколько раз и с радостью отметил, что она счастлива, много улыбается и может наслаждаться не только спортивной жизнью. Я рад, что она так скоро вернется, желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что она снова станет первой ракеткой мира. Она этого достойна», – приводит слова Джоковича телеканал «Матч ТВ».