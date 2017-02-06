Экс-66-я ракетка мира Екатерина Бычкова, не игравшая официальных матчей с прошлого февраля, рассказала, что не планирует продолжать карьеру.

– Официального заявления нет, но я не понимаю, зачем оно нужно. Очевидно, что если человек не играет в 31 год, значит, у него есть другие жизненные интересы и приоритеты. Для себя я определилась: карьера завершена.

Также Бычкова, известная своей откровенностью, рассказала об образе жизни профессиональных теннисистов.

– В туре есть люди, которые любят тусить?

– Я такой была. Но если ты можешь совмещать тусовки и теннис, не вижу в этом проблемы. Тем более, перед матчем я не тусила, потому что это невозможно физически: на следующий день просто не встанешь. А вот между турнирами бывало, но всегда была граница. Я понимала, что спорт – это работа, ее надо хорошо выполнять.

– Как в теннисе с курением?

– Спорт и курение вообще совместимые вещи, мне это еще папа рассказывал. Он успешно занимался греко-римской борьбой. Про кого в туре я знала лично – это французские девчонки и парни. Почти все. Из испанцев Феррер курил раньше чуть ли не пачку в день, я сама видела. Некоторые бельгийцы покуривают. Причем не когда выпивают, а просто среди дня. Меня это всегда поражало. Думала, что это как-то неправильно, при этом они играли лучше, чем я.

– Джокович, наверное, тоже в шоке.

– Ой, ему наоборот надо быть попроще, немного расслабиться. Выйти на дискотеку, покурить. Причем не сигареты, ха-ха. А то он подзакрутил себе гайки. Конечно, такая самодисциплина – это круто и важно, но этим он сделал из себя универсального солдата. Этот вечный безумный взгляд, как будто его запрограммировали.

Может, это приходит, когда ты выигрываешь «Большой шлем» или от дикого количества побед, не знаю. Но он себя слишком загоняет. Теперь с ним ездит какой-то экстрасенс или гуру. Я смотрю на это и думаю: «Что с человеком происходит? Был же вроде нормальный, харизматичный и веселый парень. Привлекал внимание».

– Считается, что в женском теннисе нетрадиционных отношений больше, чем в остальном мире. Какой процент? Каждая десятая?

– Примерно так.

– Они не скрывают?

– Вообще нет, все видно. Когда я играла, их было полно.

– Кто конкретно?

– Ренне Стаббс, Лайза Рэймонд, Даниилиду, Скьявоне, Ларссон. У Кейси Деллакуа с подругой есть ребенок. С Суарес-Наварро ездит и живет какая-то девочка-теннисистка. Очень много. Если перечислять, я не думая человек 40 наберу.

– В России они есть?

– Не слышала.