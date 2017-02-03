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    Халеп снялась с турнира в Петербурге из-за травмы

    Теги травмы WTA Симона Халеп St. Petersburg Ladies Trophy

    Четвертая ракетка мира Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Петербурге перед своим четвертьфинальным матчем против Натальи Вихлянцевой (WC) из-за травмы.

    «С моим коленом не все в порядке. После своего матча я почувствовала боль и решила, что продолжать рискованно. Я отлично провела время в Петербурге, смогла посетить Музей Фаберже. Это было потрясающе. Город и турнир прекрасны, я с нетерпением буду ждать возможности вернуться сюда снова. Надеюсь, в следующий раз все сложится более удачно».

    Напомним, колено беспокоит 25-летнюю теннисистку с итогового турнира в Сингапуре.

     

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