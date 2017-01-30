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    Nike и Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок в честь 23-го «Шлема» Серены Уильямс

    Теги Майкл Джордан Серена Уильямс фото Australian Open рекорды Nike

    Спонсор Серены Уильямс Nike и компания Майкла Джордана Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок, вдохновленную Air Jordan, в честь рекордного для Открытой эры 23-го титула «Большого шлема», завоеванного Уильямс на Australian Open.

    Напомним, 23 – номер, под которым Джордан выступал большую часть своей карьеры и который после него выведен из употребления в «Чикаго», «Майами» и Университете Северной Каролины.

    Модель NikeCourt Flare представлена в двух цветовых решениях (черный с красным и черный с розовым), украшена монограммой SW и логотипом Air Jordan в форме крыльев и числом 23.

    Для заказа в США, Западную Европу и Японию кроссовки станут доступны позднее сегодня. Цена пары – 200 долларов США.

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