Nike и Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок в честь 23-го «Шлема» Серены Уильямс

Спонсор Серены Уильямс Nike и компания Майкла Джордана Jordan выпустили коллекционную модель кроссовок, вдохновленную Air Jordan, в честь рекордного для Открытой эры 23-го титула «Большого шлема», завоеванного Уильямс на Australian Open.

Напомним, 23 – номер, под которым Джордан выступал большую часть своей карьеры и который после него выведен из употребления в «Чикаго», «Майами» и Университете Северной Каролины.

Модель NikeCourt Flare представлена в двух цветовых решениях (черный с красным и черный с розовым), украшена монограммой SW и логотипом Air Jordan в форме крыльев и числом 23.

Для заказа в США, Западную Европу и Японию кроссовки станут доступны позднее сегодня. Цена пары – 200 долларов США.