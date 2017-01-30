Рейтинг ATP. Федерер вернулся в Топ-10, Надаль – в Топ-6
По итогам двух недель января чемпион Australian Open Роджер Федерер вернулся в Топ-10, откуда впервые за 14 лет выпал в ноябре, а финалист Рафаэль Надаль поднялся на три строчки и стал шестым.
Четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии 29-летний Миша Зверев установил личный рекорд, став 35-м, а Дэн Эванс дебютировал в Топ-50 и стал второй ракеткой Великобритании. Денис Истомин благодаря четвертому кругу вернулся в Топ-100.
Российским №1 стал Карен Хачанов после того, как Андрей Кузнецов не защитил в Мельбурне прошлогодний четвертый круг. Финалист «Челленджера» во Франции Андрей Рублев из-за пределов Топ-150 подобрался вплотную к Топ-120, обновив личный рекорд.
Также в Топ-100 вернулся 20-летний Хен Чон, после второго круга Australian Open выигравший «Челленджер» на Гавайях.
Emirates ATP Rankings
Положение на 30 января 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|11540
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|9825
|3 (4)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|5695
|4 (3)
|Милош Раонич (Канада)
|4930
|5 (5)
|Кеи Нисикори (Япония)
|4830
|6 (9)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|4385
|7 (7)
|Марин Чилич (Хорватия)
|3560
|8 (8)
|Доминик Тим (Австрия)
|3505
|9 (6)
|Гаэль Монфис (Франция)
|3445
|10 (17)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|3260
|35 (50)
|Миша Зверев (Германия)
|1238
|45 (51)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1031
|52 (52)
|Карен Хачанов (Россия)
|904
|55 (45)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|845
|63 (63)
|Даниил Медведев (Россия)
|749
|73 (105)
|Хен Чон (Южная Корея)
|698
|80 (117)
|Денис Истомин (Узбекистан)
|668
|87 (88)
|Константин Кравчук (Россия)
|644
|91 (70)
|Михаил Южный (Россия)
|627
|121 (152)
|Андрей Рублев (Россия)
|497
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