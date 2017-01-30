По итогам двух недель января чемпион Australian Open Роджер Федерер вернулся в Топ-10, откуда впервые за 14 лет выпал в ноябре, а финалист Рафаэль Надаль поднялся на три строчки и стал шестым.

Четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии 29-летний Миша Зверев установил личный рекорд, став 35-м, а Дэн Эванс дебютировал в Топ-50 и стал второй ракеткой Великобритании. Денис Истомин благодаря четвертому кругу вернулся в Топ-100.

Российским №1 стал Карен Хачанов после того, как Андрей Кузнецов не защитил в Мельбурне прошлогодний четвертый круг. Финалист «Челленджера» во Франции Андрей Рублев из-за пределов Топ-150 подобрался вплотную к Топ-120, обновив личный рекорд.

Также в Топ-100 вернулся 20-летний Хен Чон, после второго круга Australian Open выигравший «Челленджер» на Гавайях.

Emirates ATP Rankings

Положение на 30 января 2017

