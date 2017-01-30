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    Рейтинг ATP. Федерер вернулся в Топ-10, Надаль – в Топ-6

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинги ATP Миша Зверев Денис Истомин Дэн Эванс Карен Хачанов Андрей Рублев Хен Чон

    По итогам двух недель января чемпион Australian Open Роджер Федерер вернулся в Топ-10, откуда впервые за 14 лет выпал в ноябре, а финалист Рафаэль Надаль поднялся на три строчки и стал шестым.

    Четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии 29-летний Миша Зверев установил личный рекорд, став 35-м, а Дэн Эванс дебютировал в Топ-50 и стал второй ракеткой Великобритании. Денис Истомин благодаря четвертому кругу вернулся в Топ-100.

    Российским №1 стал Карен Хачанов после того, как Андрей Кузнецов не защитил в Мельбурне прошлогодний четвертый круг. Финалист «Челленджера» во Франции Андрей Рублев из-за пределов Топ-150 подобрался вплотную к Топ-120, обновив личный рекорд.

    Также в Топ-100 вернулся 20-летний Хен Чон, после второго круга Australian Open выигравший «Челленджер» на Гавайях.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 30 января 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 11540
    2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9825
    3 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695
    4 (3) Милош Раонич (Канада) 4930
    5 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4830
    6 (9) Рафаэль Надаль (Испания) 4385
    7 (7) Марин Чилич (Хорватия) 3560
    8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3505
    9 (6) Гаэль Монфис (Франция) 3445
    10 (17) Роджер Федерер (Швейцария) 3260
    35 (50) Миша Зверев (Германия) 1238
    45 (51) Дэн Эванс (Великобритания) 1031
    52 (52) Карен Хачанов (Россия) 904
    55 (45) Андрей Кузнецов (Россия) 845
    63 (63) Даниил Медведев (Россия) 749
    73 (105) Хен Чон (Южная Корея) 698
    80 (117) Денис Истомин (Узбекистан) 668
    87 (88) Константин Кравчук (Россия) 644
    91 (70) Михаил Южный (Россия) 627
    121 (152) Андрей Рублев (Россия) 497

     

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